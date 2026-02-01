Carnaval des enfants Tenteling
Carnaval des enfants Tenteling dimanche 15 février 2026.
Carnaval des enfants
rue de la fontaine Tenteling Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 17:30:00
2026-02-15
Carnaval de rêve pour enfants magie, canons a confettis, effets spéciaux, tempête de neige…
Entrée gratuite pour les membres de l’association LA RECRE. Entrée payante pour les non membres.Enfants
rue de la fontaine Tenteling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 51 80 contact@tenteling.fr
English :
Dream carnival for kids: magic, confetti cannons, special effects, snowstorm…
Free admission for LA RECRE association members. Admission charge for non-members.
