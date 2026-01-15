CARNAVAL DES ENFANTS JARDIN RAYMOND VI Toulouse

CARNAVAL DES ENFANTS

JARDIN RAYMOND VI Allée Charles Malpel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Le carnaval des enfants est de retour à Toulouse pour le bonheur des petits et des grands ! De la joie, de la couleur et de la diversité sont au rendez-vous !

Venez vivre un moment de fête en famille. Au programme des concerts, des batucadas, des stands de jeux, des déguisements et des plaisirs chocolatés !

Inscription obligatoire (Inscriptions limitées à 150 enfants). .

JARDIN RAYMOND VI Allée Charles Malpel Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie asso.lecocu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The children’s carnival is back in Toulouse, to the delight of young and old alike! Joy, color and diversity are the order of the day!

L’événement CARNAVAL DES ENFANTS Toulouse a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE