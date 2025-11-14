Carnaval des enfants Turckheim
Carnaval des enfants Turckheim mercredi 18 février 2026.
Carnaval des enfants
place de l’Hôtel de Ville Turckheim Haut-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00
2026-02-18
Cavalcade suivie d’un spectacle
Cavalcade des enfants départ place de l’Hôtel de Ville.
Arrivée à l’Espace Rive Droite, pour un spectacle »Haut en couleurs » (théâtre d’ombre marionnettes), suivi du goûter. .
place de l’Hôtel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr
English :
Cavalcade followed by a show
German :
Kavalkade mit anschließender Show
Italiano :
Cavalcata seguita da uno spettacolo
Espanol :
Cabalgata seguida de un espectáculo
