Carnaval des enfants

place de l’Hôtel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Cavalcade suivie d’un spectacle

Cavalcade des enfants départ place de l’Hôtel de Ville.

Arrivée à l’Espace Rive Droite, pour un spectacle »Haut en couleurs » (théâtre d’ombre marionnettes), suivi du goûter. .

place de l’Hôtel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr

English :

Cavalcade followed by a show

German :

Kavalkade mit anschließender Show

Italiano :

Cavalcata seguita da uno spettacolo

Espanol :

Cabalgata seguida de un espectáculo

L’événement Carnaval des enfants Turckheim a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme de Colmar