Carnaval des Gais Lurons | Défilé de jour Vitré

Carnaval des Gais Lurons | Défilé de jour

Rue de Brest Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars 2026, rendez-vous à Vitré pour le défilé de jour de la 65ème édition du Carnaval des Gais Lurons !

A partir de 10h Aubades des groupes de musiques dans différents lieux de Vitré.

12h Repas des carnavaliers et groupes de musique au Parc des Expositions de Vitré.

14h30 Départ du défilé rue de Brest. Chars, groupes d’animations et dansants, musiques.

Le défilé empruntera l’itinéraire suivant rue de Brest (rassemblement), promenade Saint-Yves, place général de Gaulle, rue de la Liberté, place du Général Leclerc, boulevard Saint-Martin, rue Bertrand d’Argentré, boulevard des Rochers, boulevard Pierre Landais, boulevard de Châteaubriand (dislocation). .

Rue de Brest Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 57 33

