Carnaval des Gais Lurons | Défilé de nuit Vitré

Carnaval des Gais Lurons | Défilé de nuit

Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-11 21:30:00

fin : 2026-04-11 01:00:00

2026-04-11

Samedi 11 avril 2026, participez au défilé de nuit de la 65ème édition du Carnaval des Gais Lurons à Vitré !

21h30 Départ du défilé de nuit de la rue de Brest.

Chars illuminés, groupes et musiques.

Le défilé empruntera l’itinéraire suivant rue de Brest (rassemblement), promenade Saint-Yves, place général de Gaulle, rue de la Liberté, place du Général Leclerc, boulevard Saint-Martin, rue Bertrand d’Argentré, boulevard des Rochers, boulevard Pierre Landais, place du Champ de Foire (regroupement des chars et du public). .

Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 57 33

