Carnaval des Galopins Salle des fêtes L’Éguille
Carnaval des Galopins Salle des fêtes L’Éguille samedi 28 février 2026.
Carnaval des Galopins
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Organisé par Les Galopins de la Seudre.
.
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 39 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Les Galopins de la Seudre.
L’événement Carnaval des Galopins L’Éguille a été mis à jour le 2026-01-05 par Royan Atlantique