Carnaval des lutins Salle des fêtes Sarp
Carnaval des lutins Salle des fêtes Sarp mercredi 4 mars 2026.
Carnaval des lutins
Salle des fêtes SARP Sarp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 00:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Préparez-vous à plonger dans un monde féérique où la magie et la joie s’entremêlent !
Ce grand jeu animé en extérieur vous attend pour une aventure inoubliable, organisée par l’association Les Sentiers de Légendes et Rebelotte 65.
Rendez-vous à partir de 15h00 à la salle des fêtes
Location de costumes
Atelier maquillage
Apéro & Musique Live
Venez nombreux pour célébrer la magie du carnaval et partager des rires et des sourires !
.
Salle des fêtes SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 55 80 52 kami.fantasy@le-sentier-des-legendes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready to plunge into a fairytale world of magic and joy!
This animated outdoor game awaits you for an unforgettable adventure, organized by Les Sentiers de Légendes and Rebelotte 65.
? Meeting point from 3pm at the village hall
Costume hire
Make-up workshop
Aperitif & Live Music
Come one, come all to celebrate the magic of carnival and share laughter and smiles!
L’événement Carnaval des lutins Sarp a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65