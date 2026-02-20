Carnaval des lutins

Salle des fêtes SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 00:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Préparez-vous à plonger dans un monde féérique où la magie et la joie s’entremêlent !

Ce grand jeu animé en extérieur vous attend pour une aventure inoubliable, organisée par l’association Les Sentiers de Légendes et Rebelotte 65.

Rendez-vous à partir de 15h00 à la salle des fêtes

Location de costumes

Atelier maquillage

Apéro & Musique Live

Venez nombreux pour célébrer la magie du carnaval et partager des rires et des sourires !

Salle des fêtes SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 55 80 52 kami.fantasy@le-sentier-des-legendes.fr

English :

Get ready to plunge into a fairytale world of magic and joy!

This animated outdoor game awaits you for an unforgettable adventure, organized by Les Sentiers de Légendes and Rebelotte 65.

? Meeting point from 3pm at the village hall

Costume hire

Make-up workshop

Aperitif & Live Music

Come one, come all to celebrate the magic of carnival and share laughter and smiles!

