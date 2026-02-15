Carnaval des Mariots Sainte-Marie-de-Gosse

Carnaval des Mariots

Participez au carnaval organisé a=à Ste marie de Gosse, le 21 février !

Le comité des fêtes célèbre le carnaval.

Au programme après-midi pour les enfants (Jeux en bois, maquilleuse, clown, concours de déguisements), puis soirée et repas sur réservation !

Au menu Araignée de porc, frites, fromage, pastis et crème anglaise, café et vin compris pour un total de 14€.

Après le repas, place à la soirée pour laquelle, nous vous invitons à vous vêtir de votre plus beau déguisement.

Les réservations pour le repas sont ouvertes jusqu’au samedi 14 février.

Ou auprès de maxime au 06 43 34 97 08.

Nous vous attendons en nombre ! .

Salle municipale Sainte-Marie-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 34 97 08

English : Carnaval des Mariots

Join in the carnival at Ste Marie de Gosse on February 21!

