Carnaval des Pitchouns

Samedi 7 mars 2026 de 14h à 18h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La journée s’annonce colorée et festive !

Sortez vos plus beaux déguisements, le Carnaval revient pour une nouvelle édition haute en couleurs et en paillettes ! Les plus jeunes Salonais vont profiter d’un après-midi de fête ateliers ludiques, séances de maquillage, danses brésiliennes, manèges, mascottes… tout est prévu pour que les enfants s’amusent !



Et pour clôturer le Carnaval, rendez-vous sur la piste de danse avec la Crazy Boom un DJ va diffuser les chansons préférées des Pitchouns, qui vont enflammer le dancefloor !



De 14h à 18h Place Morgan .

Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It promises to be a colorful and festive day!

L’événement Carnaval des Pitchouns Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence