Carnaval des Tout-Petits Saint-Affrique

Carnaval des Tout-Petits

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Gratuit

Gratuit

Gratuit sur inscription

Date :

Jeudi 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Masques colorés, musique magique et rires d’enfants… Le Carnaval des Tout-Petits arrive ! Venez partager un après-midi festif et créatif avec vos enfants de 2 à 7 ans !

Venez vivre un après-midi festif et créatif avec vos enfants de 2 à 7 ans lors du Carnaval des Tout-Petits.

Un événement gratuit, sur inscription.

Au programme

· 15h Atelier créatif Création de Masques et Maracas

Un atelier pour fabriquer des accessoires de carnaval masques et maracas. Une activité ludique et amusante pour donner vie à des objets originaux avant de se lancer dans la fête.

· 16h15 Concert Les instruments fantastiques avec Mathieu Fantin

Venez découvrir un univers musical magique avec Mathieu Fantin qui présentera des instruments atypiques et enchanteront petits et grands avec des mélodies rythmées et surprenantes. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Colorful masks, magical music and children’s laughter? Carnaval des Tout-Petits is coming! Come and share a festive and creative afternoon with your children aged 2 to 7!

