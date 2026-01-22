Carnaval Descartes
Carnaval Descartes samedi 7 mars 2026.
Carnaval
Descartes Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
2026-03-07
Défilé déguisé dans les rues de Descartes en suivant la fanfare.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 34 78 48 comitedesfetes.descartes@gmail.com
English :
Disguised parade through the streets of Descartes, following the brass band.
L’événement Carnaval Descartes a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire