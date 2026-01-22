Carnaval

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Défilé déguisé dans les rues de Descartes en suivant la fanfare.

Défilé déguisé dans les rues de Descartes en suivant la fanfare. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 34 78 48 comitedesfetes.descartes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Disguised parade through the streets of Descartes, following the brass band.

L’événement Carnaval Descartes a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire