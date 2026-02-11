Carnaval d’Espelette Espelette
Carnaval d’Espelette Espelette samedi 14 février 2026.
Carnaval d’Espelette
Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
15h30 défilé et jugement Zanpantzar suivi du goûter crêpes et chocolat chaud. 18h30 buvette, talo, ventrêche, fromage et chocolat. .
Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval d’Espelette
L’événement Carnaval d’Espelette Espelette a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Pays Basque