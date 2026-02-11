Carnaval d’Espelette

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

15h30 défilé et jugement Zanpantzar suivi du goûter crêpes et chocolat chaud. 18h30 buvette, talo, ventrêche, fromage et chocolat. .

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

