CARNAVAL D’ESPONDEILHAN

Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Sortez vos plus beaux déguisements ! Le Comité des Fêtes vous invite au grand Carnaval défilé en musique avec La Bande à Béziers et la présence exceptionnelle de l’animal totémique, le POU.

Le grand cortège s’élancera dès 14h30 depuis le Parc Communal. Préparez vos confettis et vos costumes pour une déambulation festive et colorée à travers les rues du village.

• Animation musicale assurée par la célèbre Bande à Béziers, pour une ambiance banda garantie.

• La sortie du POU, l’animal totémique emblématique du village, qui mènera la danse tout au long du parcours.

Un moment de partage et de rire pour les petits comme pour les grands ! .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77

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English : CARNAVAL D’ESPONDEILHAN

Get out your best disguises! The Comité des Fêtes invites you to the big Carnival: a musical parade with La Bande à Béziers and the exceptional presence of the totemic animal, the POU.

L’événement CARNAVAL D’ESPONDEILHAN Espondeilhan a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34