Carnaval d’Esvres Disco Esvres
Carnaval d’Esvres Disco Esvres samedi 28 mars 2026.
Carnaval d’Esvres Disco
Parking de l’An 2000 Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 11:15:00
Date(s) :
2026-03-28
Carnaval
Samedi 28 Mars 2026, 10:00am
Organisé par la commune, l’accueil de loisirs avec la participation de l’accueil jeunes sur le thème Disco, Fluo, Paillettes
Carnaval
Samedi 28 Mars 2026, 10:00am
Organisé par la commune, l’accueil de loisirs avec la participation de l’accueil jeunes sur le thème Disco, Fluo, Paillettes
Déambulation en centre bourg accompagné par la banda AQM consulter le circuit
10h00 Rendez-vous place de l’An 2000 (parking près de l’école Joseph Bourreau)
10h30 Départ du défilé place de l’An 2000
11h15 Arrivée du défilé place de l’An 2000 par la coulée verte
Maquillage et manège gratuits Petite restauration sur place .
Parking de l’An 2000 Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Carnival
Saturday March 28 2026, 10:00am
Organized by the commune, the reception de loisirs with the participation of the accueil jeunes on the theme Disco, Fluo, Paillettes
L’événement Carnaval d’Esvres Disco Esvres a été mis à jour le 2026-03-21 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire