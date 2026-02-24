Carnaval d’Etel 2026 à vos costumes ! Parvis de la mairie d’Etel Étel
Carnaval d’Etel 2026 à vos costumes ! Parvis de la mairie d’Etel Étel samedi 7 mars 2026.
Carnaval d’Etel 2026 à vos costumes !
Parvis de la mairie d’Etel 3 Place de la République Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 16:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Samedi 7 mars
À partir de 16h30
Parvis de la mairie d’Etel
Les associations des parents d’élèves de l’école Sainte Anne et de l’école de la Barre organisent à nouveau le carnaval d’Etel… et il est ouvert à tous !
Départ déguisés (ou non ) pour défiler dans les rues d’Etel, animé par la Fanfare du Bono
Puis direction la Criée pour continuer la fête
✨ Boum des enfants
Atelier masque
Jeux en bois
Galettes & crêpes
Buvette
Avec la participation des élèves de l’Aparté Théâtre d’Etel
On vous attend nombreux pour partager ce moment joyeux et festif !
Venez faire vibrer les rues d’Etel ! .
Parvis de la mairie d’Etel 3 Place de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carnaval d’Etel 2026 à vos costumes ! Étel a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon