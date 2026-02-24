Carnaval d’Etel 2026 à vos costumes ! Parvis de la mairie d’Etel Étel

Carnaval d’Etel 2026 à vos costumes !

Les associations des parents d’élèves de l’école Sainte Anne et de l’école de la Barre organisent à nouveau le carnaval d’Etel… et il est ouvert à tous !

Départ déguisés (ou non ) pour défiler dans les rues d’Etel, animé par la Fanfare du Bono

Puis direction la Criée pour continuer la fête

✨ Boum des enfants

Atelier masque

Jeux en bois

Galettes & crêpes

Buvette

Avec la participation des élèves de l’Aparté Théâtre d’Etel

On vous attend nombreux pour partager ce moment joyeux et festif !

Venez faire vibrer les rues d’Etel ! .

Parvis de la mairie d’Etel 3 Place de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne

