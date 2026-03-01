Carnaval d’Hostun École d’Hostun Hostun
Carnaval d’Hostun École d’Hostun Hostun samedi 7 mars 2026.
Carnaval d’Hostun
École d’Hostun Rue des Jardins Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 18:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Le Sou des Écoles d’Hostun vous invite à célébrer le Carnaval dans une ambiance festive et conviviale. Petits et grands sont invités à venir déguisés et prêts à faire du bruit pour accompagner le cortège.
.
École d’Hostun Rue des Jardins Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes soudesecoleshostun@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hostun?s Sou des Écoles invites you to celebrate Carnival in a festive and convivial atmosphere. Young and old alike are invited to come dressed up and ready to make some noise to accompany the procession.
L’événement Carnaval d’Hostun Hostun a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme