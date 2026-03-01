Carnaval d’Hostun École d’Hostun Hostun

Carnaval d’Hostun

École d’Hostun Rue des Jardins Hostun Drôme

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 18:30:00

2026-03-07

Le Sou des Écoles d’Hostun vous invite à célébrer le Carnaval dans une ambiance festive et conviviale. Petits et grands sont invités à venir déguisés et prêts à faire du bruit pour accompagner le cortège.

École d’Hostun Rue des Jardins Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes soudesecoleshostun@gmail.com

English :

Hostun?s Sou des Écoles invites you to celebrate Carnival in a festive and convivial atmosphere. Young and old alike are invited to come dressed up and ready to make some noise to accompany the procession.

