CARNAVAL DIMACHE GRAS « La Macolor' », Macouba, Macouba

CARNAVAL DIMACHE GRAS « La Macolor' » Dimanche 15 février, 16h00 Macouba

Début : 2026-02-15T21:00:00+01:00 – 2026-02-16T01:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T21:00:00+01:00 – 2026-02-16T01:00:00+01:00

Macouba 97218 Martinique

Participez à la fête la plus colorée de l’année. Animation chars avec Atlantic audios Dj’s, Dj Styli et Dj One Wave dans une ambiance sans violence