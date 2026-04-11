Carnaval d’Istres Centre-ville d’Istres Istres

Istres

Carnaval d’Istres

Samedi 18 avril 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Des explosions de couleurs dans les costumes et les décorations des chars, des musiques et des nuages de confettis sont de rigueur pour ce début de printemps ! Composé de plusieurs chars, il parcourt les rues du centre-ville dans un grand charivari.Enfants

Les différents chars sont, comme chaque année, accompagnés par les associations Istréennes. Préparez vos plus beaux costumes et plongez dans un univers festif et coloré !

Cette année, le thème est Les jeux vidéo une occasion parfaite pour laisser parler votre créativité !



Départ du défilé à 15h



Départ du défilé Avenue du Palio (gare routière)

Passage en centre-ville Guizonnier, Hélène Boucher, République, Jaurès, Blum…

Arrivée Esplanade Charles-de-Gaulle



Maintenu selon la météo



Alors, prêts à entrer dans le game ? .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Explosions of color in the costumes and decorations of the floats, music and clouds of confetti are de rigueur for this early spring. Composed of several floats, it runs through the streets of downtown in a great hullabaloo.

L’événement Carnaval d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme d’Istres