CARNAVAL DO BRASIL Montpellier

Préparez-vous le Carnaval arrive à grands pas !

Le Carnaval do Brasil fait son grand retour à Montpellier pour une édition mémorable à la Halle Tropisme ! Venez célébrer avec nous toute la richesse et la diversité de la culture brésilienne.

Au programme une multitude d’événements festifs et intergénérationnels, soirées, bals costumés, DJ sets, concerts, percussions, animations, ateliers, dégustations, brocante, ainsi qu’un marché de créateur·trice·s et d’artisan·ne·s, pour le plaisir des petit·es comme des grand·es !

Le Carnaval du Brésil, l’une des fêtes les plus mythiques au monde, est une explosion de joie, de musique et de couleurs. Entre les majestueux défilés des écoles de samba et l’ambiance survoltée des blocos de rua, chacun trouve sa place pour chanter et danser. On y célèbre également dans des bals hauts en rythme, animés par percussions, orchestres et concerts.

Avec ses couleurs éclatantes, son énergie communicative et son esprit festif, le Carnaval brésilien est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Les célébrations illuminent tout le pays, avec des moments forts à Rio de Janeiro, Salvador da Bahia et Recife.

English :

Get ready: Carnival is just around the corner!

Carnaval do Brasil returns to Montpellier for a memorable edition at Halle Tropisme! Join us in celebrating the richness and diversity of Brazilian culture.

