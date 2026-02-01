Carnaval d’Offemont Cour de l’école du Martinet Offemont

Carnaval d’Offemont

Cour de l'école du Martinet 21 Rue Aristide Briand Offemont Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Le Carnaval revient à Offemont ! Petits et grands sont invités à se retrouver le mercredi 18 février à 14h dans la cour de l’école du Martinet pour un défilé haut en couleur jusqu’à la MIEL. Sortez vos plus beaux déguisements et laissez parler votre imagination ! .

Cour de l'école du Martinet 21 Rue Aristide Briand Offemont 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

