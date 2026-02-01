Carnaval d’Offemont Cour de l’école du Martinet Offemont
Carnaval d'Offemont Cour de l'école du Martinet Offemont mercredi 18 février 2026.
Cour de l'école du Martinet 21 Rue Aristide Briand Offemont Territoire de Belfort
Gratuit
2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Le Carnaval revient à Offemont ! Petits et grands sont invités à se retrouver le mercredi 18 février à 14h dans la cour de l’école du Martinet pour un défilé haut en couleur jusqu’à la MIEL. Sortez vos plus beaux déguisements et laissez parler votre imagination ! .
+33 3 84 26 01 49 contact@mairie-offemont.fr
