Carnaval d'Ordonnac Stade Ordonnac samedi 21 février 2026.

Stade Rue du Noyer Ordonnac Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Ordonnac fête Carnaval !
Rv au stade pour profiter de la fête, organisée par Les courses en folies.
Informations détaillées à venir.   .

Stade Rue du Noyer Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17 

