Carnaval

Salle des associations et cour de la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Défilé dans le village, goûter offert par le comité des fêtes, enfants et parents venez tous déguisés ! (Les enfants sont accompagnés par les parents). sous réservation .

Salle des associations et cour de la mairie Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 34 47 81 mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !