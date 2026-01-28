CARNAVAL DU BARCARÈS Le Barcarès

CARNAVAL DU BARCARÈS

Boulevard des Rois de Majorque Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Que vous soyez déguisé(e) en pirate, princesse ou personnage insolite, rejoignez-nous pour célébrer la joie, le partage et la magie du Carnaval !

Boulevard des Rois de Majorque Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

Whether you’re dressed as a pirate, a princess or an unusual character, join us to celebrate the joy, sharing and magic of Carnival!

