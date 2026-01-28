CARNAVAL DU BARCARÈS Le Barcarès
CARNAVAL DU BARCARÈS Le Barcarès samedi 21 février 2026.
CARNAVAL DU BARCARÈS
Boulevard des Rois de Majorque Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Que vous soyez déguisé(e) en pirate, princesse ou personnage insolite, rejoignez-nous pour célébrer la joie, le partage et la magie du Carnaval !
.
Boulevard des Rois de Majorque Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re dressed as a pirate, a princess or an unusual character, join us to celebrate the joy, sharing and magic of Carnival!
L’événement CARNAVAL DU BARCARÈS Le Barcarès a été mis à jour le 2026-01-28 par OT DE PORT BARCARES