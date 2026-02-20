Carnaval du Bœuf-Villé 2026 Montluçon
Carnaval du Bœuf-Villé 2026 Montluçon samedi 28 mars 2026.
Carnaval du Bœuf-Villé 2026
Différents lieux dans la ville Montluçon Allier
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-30
2026-03-28
Le Carnaval du Bœuf-Villé est de retour les samedi 28 et dimanche 29 mars 2025 !
Un programme festif et dense vous attend bataille de confettis, chars, parade et crémation de Carmentrau !!
Différents lieux dans la ville Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 47 evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr
English :
The B?uf-Villé Carnival returns on Saturday 28 and Sunday 29 March 2025!
A dense and festive program awaits you: confetti battles, floats, a parade and the cremation of Carmentrau!
L'événement Carnaval du Bœuf-Villé 2026 Montluçon a été mis à jour le 2026-02-18