CARNAVAL DU LORRAIN, Le Lorrain, Le Lorrain

CARNAVAL DU LORRAIN 14 – 18 février Le Lorrain
Renseignements Service Culture : 0596 53 21 44
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T20:30:00+01:00 – 2026-02-14T22:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T22:00:00+01:00 – 2026-02-19T00:00:00+01:00
Programme carnaval de la ville du Lorrain : Bal Masqué, Parade & Vidé, carnaval des enfants, Mariage burlesque, Vidé aux flambeaux, Vidé colors, Vidé en pyjama, Vidé & Incinération de Vaval