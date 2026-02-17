CARNAVAL DU MERVEILLEUX Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

CARNAVAL DU MERVEILLEUX

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les Loisirs Jeunes du Goulet vous propose le carnaval du merveilleux samedi 7 mars à 14h30 à la salle des fêtes du Bleymard. Plongez dans un monde merveilleux rempli de rêves et de créatures fantastiques !

Entrée gratuite. Goûter offert.

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

English :

Loisirs Jeunes du Goulet presents the Carnival of Wonder on Saturday March 7 at 2.30pm at the Salle des Fêtes in Le Bleymard. Dive into a wonderful world of dreams and fantastic creatures!

Free admission. Snacks available.

