Carnaval du Monde Rue Lamarque Saint-Sever

Carnaval du Monde

Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes a le plaisir de vous proposer le programme du Carnaval aux Jacobins.

14h30 défilé en musique avec la banda Los Alegres

15h15 spectacle de magie gratuit par Axel Lupin

16 h 30 Goûter offert aux enfants par la municipalité et préparé par l’association Clin d’Oeil et les Mamours

16h45 jugement de Mr Carnaval par le CMEJ suivi par l’embrasement.

19h30 Soirée repas Karaoké par la chorale Arc en scène (salade vénitienne, Feidjoada, crêpes masquées)

Pendant tout l’après-midi atelier maquillage et gonflage de ballon par M. Saperli, stand de pêche au canard et trampoline. .

Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 21 86 79

English : Carnaval du Monde

Carnival theme at the Jacobins.

2:30 pm: musical parade

3:15pm: Free magic show by Axel Lupin

4:30 pm: Snack for children

4:45 p.m.: judging of Mr. Carnaval by the CMEJ, followed by a bonfire.

7:30pm: Karaoke dinner

L’événement Carnaval du Monde Saint-Sever a été mis à jour le 2026-02-16 par Landes Chalosse