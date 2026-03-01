Carnaval du Printemps Taulignan

Carnaval du Printemps

Salle des fêtes Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:30:00

fin : 2026-03-27 01:00:00

Date(s) :

2026-03-27

2ème édition du Carnaval de Printemps évènement inter-associatif, familial, festif et coloré! Défilé costumé dans le village avec Carmentran et au son de la batucada. Boom des enfants et soirée DJ. Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 85 81 25 ape.pradou@gmail.com

English : Carnaval du Printemps

2nd Spring Carnival: an inter-associative, family-friendly, festive and colorful event! Costume parade through the village with Carmentran and the batucada. Children’s Boom and DJ night. Refreshments and catering on site.

