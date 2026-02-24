Carnaval du Teich Rue Claude Laymand Le Teich

Carnaval du Teich

Rue Claude Laymand Espace Jeunes Le Teich Gironde

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Carnaval de la ville du Teich.

Thème Voyage dans le temps

Rdv à l’Espace Jeunes

9h30 ateliers maquillage des enfants

Départ du défilé à 10h30

11h30 goûter offert par la ville aux enfants.

Animation musicale par la Band’Harmonie.

Entrée libre.

Tout public. .

Rue Claude Laymand Espace Jeunes Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60 contact@leteich.fr

English : Carnaval du Teich

