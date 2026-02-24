Carnaval du Teich Rue Claude Laymand Le Teich
Carnaval du Teich Rue Claude Laymand Le Teich samedi 7 mars 2026.
Carnaval du Teich
Rue Claude Laymand Espace Jeunes Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Carnaval de la ville du Teich.
Thème Voyage dans le temps
Rdv à l’Espace Jeunes
9h30 ateliers maquillage des enfants
Départ du défilé à 10h30
11h30 goûter offert par la ville aux enfants.
Animation musicale par la Band’Harmonie.
Entrée libre.
Tout public. .
Rue Claude Laymand Espace Jeunes Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60 contact@leteich.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval du Teich
L’événement Carnaval du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Le Teich