Carnaval du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais
Carnaval du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais dimanche 1 mars 2026.
Carnaval du Vairais
Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Venez fêter Carnaval à Saint Cosme-en-Vairais !
Au programme de votre après-midi
– Départ du défilé à 14h30, de la salle Atlantis
– Crémation de M. Carnaval au Parc Verno Vici
– Buvette et goûter
Gratuit et ouvert à tous .
Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 clacosmeen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate Carnival at Saint Cosme-en-Vairais!
L’événement Carnaval du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Maine Saosnois