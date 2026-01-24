Carnaval

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-02-22

Carnaval concours de déguisement (maternelle et élémentaire), animations, jeux, maquillage, création de masque et goûter partagé dans une ambiance conviviale

Ouvert à tous. Gratuit.

Salle Apollo à 15h. .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine leslutinsdesbois.dun@gmail.com

