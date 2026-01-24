Carnaval Dun-le-Palestel

Carnaval Dun-le-Palestel dimanche 22 février 2026.

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-22
fin : 2026-05-22

2026-02-22

Carnaval concours de déguisement (maternelle et élémentaire), animations, jeux, maquillage, création de masque et goûter partagé dans une ambiance conviviale
Ouvert à tous. Gratuit.
Salle Apollo à 15h.   .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine   leslutinsdesbois.dun@gmail.com

