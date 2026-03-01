Carnaval Électrique : Djé Balèti + Carnaval/Cannibale — Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Au programme : rituels carnavalesques d’ouverture et de passage par Carnaval/Cannibale, concert-transe de Djé Balèti – trio toulousain qui mêle rock psychédélique, fièvre païenne et poésie occitane. Une fête initiatique, sauvage et joyeuse, où l’on danse, on chante, on oublie tout. Le monde à l’envers, le vrai.

Le 27 mars, le Point Fort se transforme en un grand rituel de transe et de fête collective. Une nuit chamano-carnavalesque, née de la rencontre entre Carnaval/Cannibale et Djé Balèti.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 00h00

payant Tarif super réduit : 10 EUR

Tarif plein : 15 EUR

Tarif réduit : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-27T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T00:00:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



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