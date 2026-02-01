CARNAVAL Elne
CARNAVAL Elne samedi 21 février 2026.
CARNAVAL
Place de la République Elne Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Bal costumé et jeux pour enfants. Animations gratuites par Time Code.
A la place République (en cas d’intempéries RDV à la salle des fêtes).
Dj animateur, danseuses, mascottes, stands maquillage, jeux gonflables, distribution de confettis. Goûter offert.
Place de la République Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39
Costume ball and games for children. Free entertainment by Time Code.
At Place République (in case of bad weather, meet at the Salle des Fêtes).
DJ entertainer, dancers, mascots, make-up stands, inflatable games, confetti distribution. Snack offered.
L’événement CARNAVAL Elne a été mis à jour le 2026-02-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE