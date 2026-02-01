CARNAVAL Elne

CARNAVAL

Place de la République Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Bal costumé et jeux pour enfants. Animations gratuites par Time Code.

A la place République (en cas d’intempéries RDV à la salle des fêtes).

Dj animateur, danseuses, mascottes, stands maquillage, jeux gonflables, distribution de confettis. Goûter offert.

Place de la République Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Costume ball and games for children. Free entertainment by Time Code.

At Place République (in case of bad weather, meet at the Salle des Fêtes).

DJ entertainer, dancers, mascots, make-up stands, inflatable games, confetti distribution. Snack offered.

