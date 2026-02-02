Carnaval en musique Espace culturel Toulenne

Carnaval en musique

Espace culturel 81 Rue de la Gravière Toulenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez découvrir les talents de votre région !

Sur scène, nos ateliers pop rock vous feront vivre des concerts pleins d’énergie, de passion et de bonne humeur. Vous serez impressionnés par le niveau et l’engagement de nos jeunes musiciens, prêts à tout donner pour partager leur amour de la musique

Buvette et restauration sur place

Tombola spéciale carnaval avec gros lots

Musique live, ambiance conviviale, surprises, déguisements, rires et rencontres… tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée, en famille ou entre amis, et soutenir nos jeunes musiciens dans un esprit festif et chaleureux

La Bande Sons fait vivre le carnaval… et vous attend nombreux ! .

Espace culturel 81 Rue de la Gravière Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 17 50 30 contact@labandesons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval en musique

L’événement Carnaval en musique Toulenne a été mis à jour le 2026-01-29 par La Gironde du Sud