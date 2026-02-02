Carnaval en musique Espace culturel Toulenne
Carnaval en musique Espace culturel Toulenne samedi 28 février 2026.
Espace culturel 81 Rue de la Gravière Toulenne Gironde
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Venez découvrir les talents de votre région !
Sur scène, nos ateliers pop rock vous feront vivre des concerts pleins d’énergie, de passion et de bonne humeur. Vous serez impressionnés par le niveau et l’engagement de nos jeunes musiciens, prêts à tout donner pour partager leur amour de la musique
Buvette et restauration sur place
Tombola spéciale carnaval avec gros lots
Musique live, ambiance conviviale, surprises, déguisements, rires et rencontres… tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée, en famille ou entre amis, et soutenir nos jeunes musiciens dans un esprit festif et chaleureux
La Bande Sons fait vivre le carnaval… et vous attend nombreux ! .
Espace culturel 81 Rue de la Gravière Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 17 50 30 contact@labandesons.fr
