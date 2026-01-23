Carnaval en skis

Gardot et Chauffaud Montlebon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 13:30:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18

C’est Carnaval, la station du Val de Morteau invite les petits et les grands à venir déguisé pour faire du ski de fond ! Cadeaux à gagner .

Gardot et Chauffaud Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 87 80

English : Carnaval en skis

L’événement Carnaval en skis Montlebon a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER