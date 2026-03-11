Carnaval

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Défilé de chars et de bandas de la place de la République au confluent où Monsieur Carnaval sera brulé.

Repas chevreau à l’oseille dans les restaurants et autres menus

Réservations pour le repas chevreau à l’oseille à midi ou autres menus

l’indépendance 05 65 44 40 62

Le 1610 05 65 51 65 20

Le Comptoir du Lot 05 65 66 21 82

Le Quai West 06 75 30 68 01

A 15h Rassemblement place de la République, départ pour le défilé des chars et des personnes déguisées sur le Tour de Ville, le Quai du Lot, à la Maison de Retraite puis retour Place de la République pour terminer sous le château pour brûler Monsieur Carnaval

Une banda animera le défilé

Une tombola est proposée avec tirage à la fin du défilé au confluent. Tombola gratuite à toutes les personnes déguisées. Partage d’un moment convivial entre les participants avec gâteau et fouace .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

Parade of floats and bandas from Place de la République to the confluence, where Monsieur Carnaval will be burned.

Meal of kid with sorrel in restaurants and other menus

L'événement Carnaval Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-03-06