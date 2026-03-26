Carnaval et boum Espace Les Chênes Crach

Carnaval et boum

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:15:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

15h30 Départ du défilé, parvis de la Mairie, accompagné par la BATUCADA

À l’Espace Les Chênes Goûter offert aux enfants, Boum avec le DJ Platine animation

Buvette et restauration sur place .

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

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English :

L’événement Carnaval et boum Crach a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon