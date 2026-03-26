Carnaval et boum Espace Les Chênes Crach
Carnaval et boum Espace Les Chênes Crach samedi 25 avril 2026.
Carnaval et boum
Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:15:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
15h30 Départ du défilé, parvis de la Mairie, accompagné par la BATUCADA
À l’Espace Les Chênes Goûter offert aux enfants, Boum avec le DJ Platine animation
Buvette et restauration sur place .
Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Carnaval et boum Crach a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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