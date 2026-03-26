Carnaval et boum Espace Les Chênes Crach

Carnaval et boum Espace Les Chênes Crach samedi 25 avril 2026.

Carnaval et boum

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:15:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

15h30 Départ du défilé, parvis de la Mairie, accompagné par la BATUCADA
À l’Espace  Les Chênes  Goûter offert aux enfants, Boum avec le DJ  Platine animation 
Buvette et restauration sur place   .

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval et boum Crach a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Crach (Morbihan)