CARNAVAL ET CHASSE AUX ŒUFS

Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Carnaval et chasse aux œufs organisés par Mater Prima Borne (l’association des parents d’élèves de l’école de Pied de Borne), le DIMANCHE 29 MARS à partir de 14h au parc de jeux de Pied de Borne.

Carnaval et chasse aux œufs organisés par Mater Prima Borne (l’association des parents d’élèves de l’école de Pied de Borne), le DIMANCHE 29 MARS à partir de 14h au parc de jeux de Pied de Borne.

Voici le déroulé de l’après-midi

· 14h-15h chasse aux œufs (participation de 2 euros par enfant)

· 15h-16h30 goûter et jeux en bois

· 16h30-17h15 défilé dans Pied de Borne en musique

· 17h30-17h45 on brûle M. Carnaval .

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie materpb48@gmail.com

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English :

Carnival and egg hunt organized by Mater Prima Borne (the Pied de Borne school parents’ association), on SUNDAY, MARCH 29 from 2pm at the Pied de Borne playground.

L’événement CARNAVAL ET CHASSE AUX ŒUFS Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT Mont Lozere