Carnaval et Fougot Sarras

Carnaval et Fougot

Place Jean Moulin Sarras Ardèche

Début : 2026-02-17 18:30:00

fin : 2026-02-17 21:30:00

2026-02-17

Venez passer une belle soirée avec la retraite aux lampions, le carnaval avec le fougot. Venez déguisés , danser , vous réchauffez au rythme endiablés des batucadas les Blocodassieu (Assieu 38)

Place Jean Moulin Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 02 39 15 cdf.sarras07@gmail.com

English :

Come and spend a wonderful evening with the lantern-lit retreat, the carnival and the fougot. Come dressed up, dance and warm up to the rhythm of the Blocodassieu batucadas (Assieu 38)

