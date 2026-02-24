Carnaval et soirée spéciale printemps Théâtre Puzzle Landeleau

Carnaval et soirée spéciale printemps

Théâtre Puzzle Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée spéciale Carnaval et soirée spéciale printemps du Théatre Puzzle au Puzzle Café à Pénity Saint Laurent à Landeleau.

Pour fêter le retour du printemps, le Théâtre Puzzle et la Compagnie Sous notre arbre organisent un mini carnaval sur le thème du printemps et des animaux. Costumez-vous et venez nous rejoindre avec vos instruments, vos voix… à 17h00 devant la Chapelle Saint Laurent à Pénity Saint Laurent.

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de fabriquer son propre masque sous la houlette de Céline Markulic de 14h à 16h au Puzzle Café.

> à 17h00 le samedi 21 mars

> à partir de 19h00 soirée spéciale printemps: que tu sois seul(e) ou accompagné(e), viens nous rejoindre pour une soirée conviviale à la gloire du Printemps. Apporte un poème, une chanson, un texte sur le printemps ou les animaux. Tu pourras le dire ou le chanter ou, si tu préfères, d’autres le feront à ta place.

Entrée libre et restauration sur réservation au 09 53 51 59 21

Théâtre PUZZLE

22 Pénity Saint Laurent

29530 LANDELEAU .

Théâtre Puzzle Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval et soirée spéciale printemps

L’événement Carnaval et soirée spéciale printemps Landeleau a été mis à jour le 2026-02-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou