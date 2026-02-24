Carnaval et soirée spéciale printemps Théâtre Puzzle Landeleau
Théâtre Puzzle Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère
Début : 2026-03-21 17:00:00
Soirée spéciale Carnaval et soirée spéciale printemps du Théatre Puzzle au Puzzle Café à Pénity Saint Laurent à Landeleau.
Pour fêter le retour du printemps, le Théâtre Puzzle et la Compagnie Sous notre arbre organisent un mini carnaval sur le thème du printemps et des animaux. Costumez-vous et venez nous rejoindre avec vos instruments, vos voix… à 17h00 devant la Chapelle Saint Laurent à Pénity Saint Laurent.
Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de fabriquer son propre masque sous la houlette de Céline Markulic de 14h à 16h au Puzzle Café.
> à 17h00 le samedi 21 mars
> à partir de 19h00 soirée spéciale printemps: que tu sois seul(e) ou accompagné(e), viens nous rejoindre pour une soirée conviviale à la gloire du Printemps. Apporte un poème, une chanson, un texte sur le printemps ou les animaux. Tu pourras le dire ou le chanter ou, si tu préfères, d’autres le feront à ta place.
Entrée libre et restauration sur réservation au 09 53 51 59 21
Théâtre PUZZLE
22 Pénity Saint Laurent
29530 LANDELEAU .
Théâtre Puzzle Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21
