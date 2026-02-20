Carnaval et spectacle Montaigut-le-Blanc
Carnaval et spectacle Montaigut-le-Blanc samedi 14 mars 2026.
Carnaval et spectacle
Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Après-midi organisé par l’Amicole carnaval, goûter, défilé, spectacle clown et théâtre.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 55 90
English : Carnaval et spectacle
