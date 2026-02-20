Carnaval et spectacle Montaigut-le-Blanc

Carnaval et spectacle Montaigut-le-Blanc samedi 14 mars 2026.

Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

2026-03-14

Après-midi organisé par l’Amicole carnaval, goûter, défilé, spectacle clown et théâtre.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 55 90 

