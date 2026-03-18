Carnaval et week-end festif Cerizay
Carnaval et week-end festif Cerizay samedi 11 avril 2026.
Carnaval et week-end festif
Centre-ville Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Carnaval et week-end festif à Cerizay!
Au programme, marché hebdomadaire, atelier maquillage, parade avec chars et ambiance musicale.
Sans oublier le marché de producteurs, le vide-grenier, et la fête foraine! .
Centre-ville Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 57 11 ville@cerizay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval et week-end festif
L’événement Carnaval et week-end festif Cerizay a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bocage Bressuirais