Carnaval et week-end festif

Centre-ville Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Carnaval et week-end festif à Cerizay!

Au programme, marché hebdomadaire, atelier maquillage, parade avec chars et ambiance musicale.

Sans oublier le marché de producteurs, le vide-grenier, et la fête foraine! .

Centre-ville Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 57 11 ville@cerizay.fr

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English : Carnaval et week-end festif

L’événement Carnaval et week-end festif Cerizay a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bocage Bressuirais