Carnaval étudiant de Caen Université, Esplanade de la Paix Caen

Carnaval étudiant de Caen

Université, Esplanade de la Paix Esplanade de la Paix Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 15:00:00

fin : 2026-03-26 23:00:00

Date(s) :

2026-03-26

La Ville de Caen est fière d’accueillir le plus grand carnaval étudiant d’Europe ! Près de 36.000 étudiants et étudiantes costumés paraderont en ville.

Le cortège démarrera à 15h de l’esplanade de la Paix (campus 1) et déambulera jusqu’au Parc des Expositions.

La Ville de Caen est fière d’accueillir le plus grand carnaval étudiant d’Europe ! Près de 36.000 étudiants et étudiantes costumés paraderont en ville.

Le cortège démarrera à 15h de l’esplanade de la Paix (campus 1) et déambulera jusqu’au Parc des Expositions.

Un grand concert NRJ Extravadance y sera organisé par la Ville de Caen et NRJ de 16h à 23h.

Au programme du set

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Principes de précaution

N’emportez sur vous que le strict nécessaire, protégez et et regroupez vos papiers et cartes sous plastique.

Personnalisez vos objets pour les rendre facilement identifiables en cas de perte (trousseaux de clés, sacs mettre un porte-clés original par exemple…).

Renseignez tout ce qui peut permettre votre identification de propriétaire fiche d’urgence et/ou fiche santé dans votre téléphone, contact (autre que votre propre numéro) indiqué sur un post-il dans la coque…

Des postes de secours sont présents sur l’ensemble du parcours, n’hésitez pas à solliciter les secouristes. .

Université, Esplanade de la Paix Esplanade de la Paix Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Carnaval étudiant de Caen

Caen is proud to be hosting Europe’s biggest student carnival! Nearly 36,000 costumed students will parade through the city.

The procession will start at 3pm from the Esplanade de la Paix (campus 1) and march all the way to the Parc des Expositions.

L’événement Carnaval étudiant de Caen Caen a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Caen la Mer