Carnaval, Etxez-etxe Urrugne

Carnaval, Etxez-etxe

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Le samedi 21 février, nous organisons etxez etxe dans Urrugne nous passerons dans plusieurs maisons pour annoncer le carnaval et le printemps.

Entre 12h et 14h, nous serons sur la place du marché pour danser, chanter, et passer un moment convivial avec les urruñars venus faire leur marché et tous ceux qui le souhaitent. .

English : Carnaval, Etxez-etxe

