Carnaval, Etxez-etxe Urrugne
Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Le samedi 21 février, nous organisons etxez etxe dans Urrugne nous passerons dans plusieurs maisons pour annoncer le carnaval et le printemps.
Entre 12h et 14h, nous serons sur la place du marché pour danser, chanter, et passer un moment convivial avec les urruñars venus faire leur marché et tous ceux qui le souhaitent. .
Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
