Carnaval, Centre social le Trait d’Union Évron

Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron Mayenne
Début : 2026-02-17 15:30:00
fin : 2026-02-17 18:00:00
2026-02-17
Viens fêter le carnaval déguisé en famille élection du plus beau déguisement et crêpes au rendez-vous !
Gratuit sur inscription. Dès 3 ans. .
Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22
