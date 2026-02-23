Carnaval

Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Rassemblement Place de la Mairie, puis défilé dans les rues jusqu’au stade, où le bonhomme sera brûlé par le cracheur de feu.

Avec la participation de l’Harmonie Municipale et du club de danse A Fains on danse .

Goûter offert aux enfants.

Gratuit.Tout public

0 .

Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 65 accueil@mairie-fains-veel.fr

English :

Gather at Place de la Mairie, then parade through the streets to the stadium, where the fire-eater will burn the bonhomme.

With the participation of the Harmonie Municipale and the A Fains on danse dance club.

Snacks for the children.

Free admission.

L’événement Carnaval Fains-Véel a été mis à jour le 2026-02-23 par OT SUD MEUSE