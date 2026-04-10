Puéchabon

CARNAVAL FANTASTIQUE

Puéchabon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Carnaval de Puéchabon, c’est Fantastique !

Le Carnaval de Puéchabon, c’est Fantastique !

Venez profiter de cet événement convivial et familial !

12h Grillade/Plancha partagée

Nous vous attendons dès midi pour une grillade/planche partagée

Le principe ? Nous préparons le feu, vous amenez les saucisses (et autres ingrédients à faire griller).

14h animation familiales

Ateliers masques et déco du char, lectures…

15h30 défilé dans le village avec l’ensemble tambours et fifres Bleu Totem

Crêpes, buvette et confettis sur place.

Au plaisir de partager ce pop’événement en votre compagnie .

Puéchabon 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 04 34 77

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English :

Carnaval de Puéchabon, c’est Fantastique!

L’événement CARNAVAL FANTASTIQUE Puéchabon a été mis à jour le 2026-04-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT