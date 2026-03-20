Carnaval Fargues
Carnaval Fargues samedi 28 mars 2026.
Carnaval
Maison du temps libre Fargues Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le foyer prépare son carnaval, avec la présence des danseurs , musiciens et échassiers de Lous de Bazats .
Venez passer un moment sympathique ! Parents et enfants peuvent venir déguisés.
AU PROGRAMME
– défilé dans le bourg du village
– deux arrêts sur le trajets pour des animations
– au retour , procès de monsieur carnaval
– gouter offert aux enfants .
Maison du temps libre Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 74 09 53 foyerruralfargues@gmail.com
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English : Carnaval
L’événement Carnaval Fargues a été mis à jour le 2026-03-16 par La Gironde du Sud