Carnaval Fargues

Carnaval Maison du temps libre Fargues 2026-03-28

Carnaval Fargues samedi 28 mars 2026.

Carnaval

Maison du temps libre Fargues Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Le foyer prépare son carnaval, avec la présence des danseurs , musiciens et échassiers de Lous de Bazats .
Venez passer un moment sympathique ! Parents et enfants peuvent venir déguisés.

AU PROGRAMME
– défilé dans le bourg du village
– deux arrêts sur le trajets pour des animations
– au retour , procès de monsieur carnaval
– gouter offert aux enfants   .

Maison du temps libre Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 74 09 53  foyerruralfargues@gmail.com

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English : Carnaval

L’événement Carnaval Fargues a été mis à jour le 2026-03-16 par La Gironde du Sud

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