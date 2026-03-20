Carnaval

Maison du temps libre Fargues Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le foyer prépare son carnaval, avec la présence des danseurs , musiciens et échassiers de Lous de Bazats .

Venez passer un moment sympathique ! Parents et enfants peuvent venir déguisés.

AU PROGRAMME

– défilé dans le bourg du village

– deux arrêts sur le trajets pour des animations

– au retour , procès de monsieur carnaval

– gouter offert aux enfants .

Maison du temps libre Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 74 09 53 foyerruralfargues@gmail.com

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English : Carnaval

L’événement Carnaval Fargues a été mis à jour le 2026-03-16 par La Gironde du Sud