Carnaval

Aux Halles Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Nous vous proposons de partager un super goûter avec des gaufres et crêpes, barbe à papa et bonbons, accompagnés de sodas et bières pour les grands !

Pour les animations, un défilé et un concours de costumes sont organisés ainsi qu’une chasse aux œufs, avec une tombola et des pochettes surprises !!

Venez déguisé et vous amuser avec nous !! .

Aux Halles Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 32 40

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English : Carnaval

L’événement Carnaval Faux a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides