Carnaval, fous et cornards…

Place du Gaillarbois Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

C’est le grand retour du Carnaval d’à Rouen organisé par des associations et des collectifs ! Alors penchons-nous sur les réjouissances qui, entre vraies moqueries et faux sérieux, animaient autrefois la ville. Cette visite guidée s’intéresse notamment à la reine des compagnies joyeuses, l’irrévérencieuse confrérie des co(r)nards.

Vendredi 27 mars, 15h00

Samedi 28 mars, 15h00

Rendez-vous Place du Gaillarbois, Rouen

Gratuit, réservation https://my.weezevent.com/carnaval-fous-et-cornards .

Place du Gaillarbois Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

