Carnaval, fous et cornards… Rouen vendredi 27 mars 2026.
Place du Gaillarbois Rouen Seine-Maritime
C’est le grand retour du Carnaval d’à Rouen organisé par des associations et des collectifs ! Alors penchons-nous sur les réjouissances qui, entre vraies moqueries et faux sérieux, animaient autrefois la ville. Cette visite guidée s’intéresse notamment à la reine des compagnies joyeuses, l’irrévérencieuse confrérie des co(r)nards.
Vendredi 27 mars, 15h00
Samedi 28 mars, 15h00
Rendez-vous Place du Gaillarbois, Rouen
Gratuit, réservation https://my.weezevent.com/carnaval-fous-et-cornards .
Place du Gaillarbois Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
